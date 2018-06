Vip al sole, quando il lato B... infiamma

In riva al mare, a bordo piscina, al tramonto o con una luce accecante, le nostre vip in vacanza non resistono allo scatto di spalle regalando sexy retrospettive. Alice Sabatini, all'Isola d'Elba, svela un lato B perfetto con uno slip sgambatissimo. Stesso spettacolo per Karina Cascella, Sarah Nile e Pamela Prati. Ma non solo, sfoglia la gallery...

Complici il metabolismo, dure sessioni di ginnastica e un'alimentazione corretta, le star dello showbiz dono pronte ad affrontare l'estate... di spalle. Dopo tanto lavoro e qualche rinuncia è arrivato il momento di mostrare alla luce del sole i risultati con scatti social al limite della censura. Costume hot color carne per l'ex gieffina Sarah Nile che prende il sole in barca al largo di Ischia in compagnia di un'amica. Con un filo di costume la "selvaggia" Giulia Calcaterra evidenzia un sedere tonico prima di tuffarsi nell'oceano. In acque più tranquille ma con uno spettacolo altrettanto meritevole Melissa Satta a Ibiza e Costanza Caracciolo in Liguria mostrano le loro curve conturbanti. "Culacchiotti al vento oggi", cinguetta con ironia Karina Cascella mentre si rinfresca a bordo piscina evidenziando le sue natiche perfette. Meravigliosa come sempre Pamela Prati al tramonto in riva al mare. Non perdere le sexy vip al sole.