Venezia 78, anche Can Yaman tra le stelle della Mostra del cinema 

Sorride e sembra ammiccare anche dietro gli occhiali da sole Can Yaman, che, approdato al Festival del cinema di Venezia, si gode un photo-call da vera star. L'attore turco, stra popolare in Italia per il suo ruolo in "Daydreamer", riceverà un riconoscimento nell'ambito del "Filming Italy Best Movie Award". "Sono supercarico per la premiazione" - ha scritto su Instagram l'attore. Chi fosse a caccia di segnali sulla presunta fine della storia con Diletta Leotta, rimarrà deluso: il sorriso di Can è più smagliante che mai.