Vanessa Incontrada appoggia la testa sulla spalla di Rossano Laurini, un gesto dolce che svela affetto e complicità. Il sorriso e gli occhi luminosi raccontano la felicità di un momento trascorso con le persone che ama di più. Anche l'imprenditore toscano ha gli occhi pieni di gioia dietro le lenti azzurrate, mentre con un braccio stringe la spalla di Isal, il figlio 16enne. E' il quadretto di una famiglia serena, che sembra aver lasciato alle spalle le tensioni per ritrovarsi più forte e unita di prima.

La rottura con Rossano Laurini

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini avevano attraversato un periodo di crisi tre anni fa, poi avevano tentato un riavvicinamento ma alla fine, dopo una storia d'amore durata 15 anni, avevano preferito andare ognuno per la sua strada. "Ci deve essere complicità non solo nelle cose 'serie' ma anche nella leggerezza, ci deve essere armonia. Sennò si arriva a un punto in cui non sai più che cosa dire, e in una coppia se non sai più di che cosa parlare inizia a essere un grande problema", aveva spiegato. Aveva anche detto di desiderare una nuova maternità: "Un mio grande desiderio sarebbe avere un altro figlio. Una nuova passione. Però se arriva arriva, se non arriva non arriva". Con Rossano erano rimasti lontani ma vicini: dopo la rottura avevano ricominciato a vedersi con gli amici e per "scambiarsi" i cani.