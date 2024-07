Valentino Rossi papà bis, Francesca Sofia Novello è incinta

A marzo Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno festeggiato i due anni della figlia Giulietta, nata nel 2022 . "È una bambina appassionata di moto, come il papà... Non perde mai un'occasione per andare al ranch, dove segue le gare, i piloti, si mette in mezzo a loro quando discutono delle strategie" aveva detto la Novello ai microfoni di Diletta Leotta, durante il quale ha raccontato anche una confessione piccante riguardo al sesso nei paddock: "Se dovesse capitare è una cosa che fa anche bene. E a noi è capitato, però noi eravamo già una coppia, magari non il sabato prima della gara però capitava".