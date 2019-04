Vacanze di Pasqua al via, guarda dove sono spiaggiate le vip

Qualcuno è già sulla spiaggia a godersi le vacanze, qualche altro sta ultimando la valigia e c'è chi è pronto a prendere il volo. Per Pasqua le vip hanno scelto mete lontane, mare e relax per tutti i gusti. Le località più gettonate sono le Maldive e la Polinesia, ma c'è anche chi si “accontenta” del mare italiano. Sfoglia la gallery e scopri dove mangeranno l'uovo di cioccolato le belle dello showbiz: da Chiara Ferragni a Belen, passando per Lagerback, Di Benedetto, Ramazzotti, Palmas.

Ultimi acquisti prima della partenza per Chiara Ferragni e Fedez che si regaleranno una luna di miele in Polinesia senza il piccolo Leone che resterà a Milano con i nonni. Vacanza romantica e di coppia nella stessa località anche per Belen e Stefano De Martino che riscriveranno la loro storia d'amore proprio sulla sabbia.



Già spiaggiata tra il mare cristallino e la spiaggia incantevole Filippa Lagerback con Daniele Bossari e la figlia. Alle Maldive ci sono anche Paola Di Benedetto con il compagno Federico Rossi del duo Benji e Fede. Aurora Ramazzotti trascorrerà la Pasqua in Marocco insieme al fidanzato Goffredo e ai “suoceri”, mentre Giorgia Palmas e Filippo Magnini fanno i piccioncini in Sardegna a casa della ex velina. A Miami ci sono invece Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. Sfoglia la gallery e scopri dove sono in vacanza le vip...