Vacanze da single per Camilla, in Sardegna senza Carlo

Una vacanza da sola per ricaricare le batterie in vista di una lunga stagione di impegni ufficiali. Camilla Parker Bowles è stata sorpresa dal settimanale "Chi", in edicola da mercoledì 11 settembre, mentre si concedeva qualche giorno in Sardegna lontana dal principe Carlo e dalla vita di corte, rilassandosi in costume a bordo di uno yacht di lusso.