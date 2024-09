L'ultimatum di Re Carlo al fratello Andrea: o paga per la residenza della Royal Lodge o dovrà lasciarla

Da mesi si parla delle pressioni da parte di Buckingham Palace sul duca di York, che vive nella grande villa di 30 stanze valutata 30 milioni di sterline in condivisione con la sua ex moglie Sarah Ferguson. Dietro la decisione di Re Carlo, stando all'emittente pubblica britannica, ci sono più ragioni di tipo economico che dissidi familiari. Il mese scorso, sui media del Regno Unito, si era parlato della volontà da parte della corte di non rinnovare il contratto per le guardie private che garantiscono la sicurezza della Royal Lodge in modo da risparmiare, a partire dall'autunno, tre milioni di sterline l'anno.