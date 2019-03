Troppe scarpe e borse, Wanda Nara mette tutto in vendita

Quando sono troppe, sono troppe. E così Wanda Nara fa una cernita tra le sue numerose paia di scarpe e borse, fino a individuare quelle da mettere in vendita. Dai tacchi vertiginosi alle sneakers colorate passando per modelli per ogni occasione, tutte rigorosamente griffate. Wanda sceglie una piattaforma di vendita online e fa affari...

Nella marea di scarpe, borse, cappellini (da 30 euro) postati dalla “Icardi Family” ci sono anche “pezzi” low cost come una borsa fintamente firmata in vendita a 50 euro e un paio di scarpe décolleté di un grande magazzino al prezzo di 50 euro. Sarà un vero affare per l'acquirente? Intanto le fortunate Cenerentole che vogliono infilare la scarpetta della moglie di Maurito devono avere un piede numero 39 e preferire i plateau (di cui ci sono tanti modelli). Per gli uomini il numero di scarpe di Icardi è il 43. Il ricavato andrà in beneficenza o finirà nelle tasche di Wanda?