Mauro Icardi griglia e Wanda Nara si butta nel lago

Lui griglia l'agnello in un campo agricolo alla periferia di Milano, lei di ritorno da Dubai si butta nel lago per recuperare il pallone ai figli. La domenica che non ti aspetti per Mauro Icardi e Wanda Nara va in onda sui social. Il calciatore impegnato a fare il barbecue con il padre Juan, la moglie intenta a badare ai ragazzi nella villa sul lago di Como insieme alla madre Nora. E Wanda è pronta a lanciarsi nelle acque gelide per riportare a riva una palla...

Ci sarà maretta nella coppia più chiacchierata di Milano? Dopo la bufera nerazzurra che ha investito Mauro e Wanda, lei è volata a Dubai per rilassarsi con i figli e lui è rimasto in città pur non entrando mai in partita. Ora la Nara è rientrata in Italia per l'appuntamento con la trasmissione “Tiki Taka” della domenica sera, ma prima si è concessa ancora un po' di relax a Brienno con figli, cani e mamma. I ragazzi lanciano al largo il pallone e in un video social girato da un'amica si scorge la moglie del calciatore mentre entra in acqua vestita, sale su una canoa e cerca di raggiungere la palla finita nel lago.