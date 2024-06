La cantante Tosca si è sposata, ecco le foto del matrimonio

"Quando il mondo ti ricorda che sei al mondo…" ha scritto Tosca Donati su Instagram postando pochi scatti delle nozze con Massimo Venturiello. I due, molto riservati sulla propria vita privata, hanno indicato la data (il 20 giugno) ma non hanno rivelato la location. Si è trattato comunque di un rito civile, molto semplice e con pochi inviati. In un video postato nelle storie si vedono moglie e marito uscire dall'edificio in cui è stato celebrato il rito, accolti dal tradizionale lancio di riso. La cantante indossa un semplice tailleur bianco dal taglio morbido, capelli sciolti e un bouquet in mano. Anche lo sposo ha scelto colori tenui: giacca panna, pantaloni e camicia più chiari; cravatta, cintura e pochette sono neri.