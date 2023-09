"Margot, sulla mia pelle il mio amore infinito per te" ha scritto Stefania Orlando condividendo il video della realizzazione del tatuaggio. L'operazione deve essere stata dolorosa, a giudicare dall'espressione della conduttrice, ma ne è valsa la pena e Stefania ha sfoggiato orgogliosa il nuovo tattoo.

La morte di Margot

La perdita di Margot è stata un duro colpo per Stefania Orlando. Quando è morta, la conduttrice ha dedicato alla sua cagnolina un lungo post social. "Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola tu che mi hai amato con tanta passione. Hai lottato fino all’ultimo attimo, stretta tra le mie braccia, protetta dal mio amore. Ci siamo amate così tanto io e te, piccola mia, quante ne abbiamo passate insieme" ha scritto. E poi: "Sono stati anni meravigliosi che non dimenticherò, io e te, inseparabili, e resteremo sempre unite amore mio".