2018, ecco tutte le coppie vip che hanno trovato l'amore

Ha portato una ventata d'amore il 2018 anche tra le star dello showbiz che tra messaggi social, indizi e selfie hanno "messo in piazza" i loro sentimenti. Primi tra tutti Giorgia Palmas e Filippo Magnini che fanno già progetti di coppia, poi Eleonora Pedron e Nicolò De Divitiis, che dopo una partenza in sordina vivono la loro relazione alla luce del sole. Batte forte il cuore di Maddalena Corvaglia, innamorata dell'immobiliarista milanese Alessandro. Ma non solo, scopri gli altri vip che si sono felicemente accoppiati quest'anno.