Sonia Bruganelli parla di Paolo Bonolis: "La passione è calata, resta la complicità"

"Mio marito dice di essere il più romantico della coppia, ma in realtà io lo sono stata quando lui non lo era. All'inizio di ogni rapporto c’è solo chimica e non si può pretendere la stessa passione dopo tutti questi anni. Anche perché, detto tra noi, Paolo rischierebbe di fare una brutta fine". Tra il serio e lo scherzoso Sonia Bruganelli si confessa in una lunga intervista pubblicata dal settimanale "Chi", in edicola da mercoledì 11 dicembre.