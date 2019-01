Simona Ventura e Giovanni Terzi mano nella mano, ecco il primo scatto social

Si frequentano da più di un mese e la loro storia d'amore sta crescendo di giorno in giorno alla luce del sole. Sì perché la conduttrice e il giornalista erano già stati pizzicati insieme all'inizio del nuovo anno, e proprio qualche giorno fa Diva e Donna ha mostrato un siparietto di coppia in presenza di Caterina, figlia di Simona e Giulio, figlio più piccolo di Giovanni. Tra risate e abbracci il clima è apparso gioioso e rilassato. Ma dopo quelle in famiglia, mancavano le "presentazioni" ufficiali ai fan che seguono la neo coppia su Instagram. Ed eccoli accontentati. La mano di Simona stringe quella di Giovanni e nel giro di poco, amici e fan "benedicono" questa unione. "Che bella la felicità", "Auguri Simona", "L'amore vince su tutto", sono solo alcuni messaggi dei follower entusiasti.



Non finisce qui. A distanza di poche ore, sul profilo di Terzi le mani raddoppiano sul tavolo di un ristorante. "Squadra che vince non si tocca #team #together #union #family #hands #force @simonaventura @stefanobettarini1 @nicolettalarini". Simona e Giovanni hanno trascorso una serata in compagnia di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini.