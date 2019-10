Shopping e risate per Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi

Alla faccia di chi pensava fossero in crisi, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si godono tutto il loro amore. Il settimanale Diva e Donna li ha paparazzati a spasso insieme mano nella mano dopo una giornata di shopping, mentre si guardano con amore e ridono felici. Prima di entrare in casa, si scambiano un tenero bacio a favore di obiettivo per mettere a tacere le malelingue una volta per tutte.

Sui social sono molto riservati riguardo alla loro vita di coppia, e il fatto che le foto insieme mancassero da un po' hanno fatto sospettare a molti che il matrimonio tra la Marcuzzi e Calabresi Marconi fosse vicino al capolinea. Loro, invece, si amano alla follia e tra loro regna l'armonia. Alessia, tuttavia, non nega di essere un'anima inquieta, come riporta Diva e Donna: "Ho avuto due figli con due uomini diversi, ora sono sposata con un altro... Non riesco a placarmi. Non sono mai stata con qualcuno se non mi andava. Ma a un certo punto bisogna sapersi fermare: non si possono provare le farfalle nello stomaco per sempre e nemmeno dettare il bello e il cattivo tempo in eterno". E, mano nella mano con il fascinoso Paolo, sembra finalmente aver trovato la sua quiete.