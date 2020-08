“I bambini sono il miglior regalo del mondo” scrive Chiara Ferragni postando uno scatto con in braccio il suo Leone. Il piccolo di casa Ferragnez è diventato una versa star, icona di moda, di simpatia, di bellezza rischia di superare in gradimento perfino mamma e papà. La influencer è pazza del suo piccolino e sa anche che i suoi follower amano i post e le storie dedicate a lui. Fedez non ha occhi che per il figlio e i social applaudono.

Scansati Chiara Ferragni, il più cliccato del web è Leone Instagram 1 di 36 Instagram 2 di 36 Instagram 3 di 36 Instagram 36 di 36 Instagram 36 di 36 Instagram 36 di 36 Instagram 36 di 36 Instagram 36 di 36 Instagram 36 di 36 Instagram 10 di 36 Instagram 11 di 36 Instagram 12 di 36 Instagram 13 di 36 Instagram 14 di 36 Instagram 15 di 36 Instagram 16 di 36 Instagram 17 di 36 Instagram 18 di 36 Instagram 19 di 36 Instagram 20 di 36 Instagram 21 di 36 Instagram 22 di 36 Instagram 23 di 36 Instagram 24 di 36 Instagram 25 di 36 Instagram 26 di 36 Instagram 27 di 36 Instagram 28 di 36 Instagram 29 di 36 Instagram 30 di 36 Instagram 31 di 36 Instagram 32 di 36 Instagram 33 di 36 Instagram 34 di 36 Instagram 35 di 36 Instagram 36 di 36 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non si sono fatti problemi a pubblicare sin dalla nascita le immagini del bambino. In barba a chi invocava la privacy per il piccolo, Chiara e Fedez hanno spiegato sin da subito che lo avrebbero postato serenamente, come tranquillamente pubblicano i particolari della loro vita privata. Insomma, niente di più naturale per una coppia abituata a fare della propria vita un film social.

Con tanta furbizia e intelligenza regalano sempre scorci intimi, ma sanno quando è il momento di spegnere lo smartphone. E così ecco la baby-story di Leone, il bambino più amato, acclamato e cliccato del web. Lui si presta bene al suo ruolo di figlio di influencer e rapper e mixa alla perfezione momenti stilosetti a gesti rap conquistando un pubblico sempre più numeroso.

In vacanza, con i nonni, le zie e, naturalmente la Ferragni e Fedez, ha regalato siparietti imperdibili. Sfoglia e guarda baby Ferragnez, l’unico in grado di far scansare Chiara e conquistare milioni di like…

Chiara Ferragni sponsor delle vacanze italiane: guarda le foto Tgcom24 1 di 58 IPA 2 di 58 IPA 3 di 58 IPA 4 di 58 IPA 5 di 58 IPA 58 di 58 IPA 58 di 58 IPA 58 di 58 IPA 58 di 58 IPA 10 di 58 IPA 11 di 58 IPA 12 di 58 IPA 13 di 58 IPA 14 di 58 IPA 15 di 58 IPA 16 di 58 IPA 17 di 58 IPA 18 di 58 IPA 19 di 58 IPA 20 di 58 IPA 21 di 58 IPA 22 di 58 IPA 23 di 58 IPA 24 di 58 IPA 25 di 58 IPA 26 di 58 IPA 27 di 58 IPA 28 di 58 IPA 29 di 58 IPA 30 di 58 IPA 31 di 58 IPA 32 di 58 IPA 33 di 58 IPA 34 di 58 IPA 35 di 58 IPA 36 di 58 IPA 37 di 58 IPA 38 di 58 IPA 39 di 58 IPA 40 di 58 IPA 41 di 58 IPA 42 di 58 IPA 43 di 58 IPA 44 di 58 IPA 45 di 58 IPA 46 di 58 IPA 47 di 58 IPA 48 di 58 IPA 49 di 58 IPA 50 di 58 IPA 51 di 58 IPA 52 di 58 IPA 53 di 58 IPA 54 di 58 IPA 55 di 58 IPA 56 di 58 IPA 57 di 58 IPA 58 di 58 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: