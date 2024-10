Melissa Satta: "Desidero avere un secondo figlio"

"Ci sono tante cose che voglio fare. Il secondo figlio, che dico sempre che lo desidero, è una cosa che mi piacerebbe molto" ha detto Melissa Satta durante l'intervista. "Un altro bambino non è un desiderio soltanto mio ma di mio figlio Maddox, che mi chiede sempre il fratellino. Io poi gli dico: 'Ma può arrivare una sorellina'. E lui: 'Eh, la sorellina, allora aspetta un attimo, ci devo giocare a calcio…". Insomma, c'è un po' di confusione a casa" ha scherzato l'ex velina. Ha rivelato anche che la prima maternità, arrivata quando aveva 27 anni, è stata un po' una sorpresa per lei: "Non pensavo di avere un bimbo così giovane, mi sono pure sposata, è un passo che ho fatto nonostante non considerassi molto il matrimonio".