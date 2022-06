Samuel Peron e Tania Bambaci presto genitori, l’annuncio romantico del ballerino

Con queste dolcissime parole Samuel Peron, ballerino dei talent tv annuncia che presto diventerà padre. Lui e la fidanzata, l’attrice Tania Bambaci sono in attesa del loro primo bebè. Sui social il post con una foto nella quale Peron bacia il pancino della sua Tania, volto di fiction televisive come “Squadra Antimafia” e “Il cacciatore”.

Guendalina Tavassi in festa per i 18 anni della figlia Gaia

Michelle Hunziker in vacanza alle Eolie tra foto in bikini e selfie col parroco

Leggi Anche Samanta Togni ha detto sì “ballando”: ecco tutte le foto delle nozze

“La scorsa estate, dopo sette anni di amore e convivenza, io e Tania abbiamo iniziato ad allontanarci e a litigare sempre più spesso: lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo. Io mi sentivo incompreso perché lei sa quanto è importante il lavoro per me. Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati. C’è voluto del tempo, perché la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e adesso ci amiamo più di prima” aveva detto il ballerino. Infatti, la storia tra Samuele Peron e Tania Bambaci è cominciata sette anni fa, poi nel 2020 hanno attraversato un periodo di crisi che li ha allontanati per poi farli ritrovare più innamorati di prima. Avevano deciso di sposarsi, ma poi è arrivata la cicogna.