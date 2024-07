Sabrina Salerno strega il principe Alberto di Monaco, Charlene si defila

Il principe Alberto di Monaco ha accompagnato sua sorella Stephanie e le nipoti Camille Gottlieb e Pauline Ducruet alla festa organizzata alla Salle des Étoiles per l’anniversario della Fight Aids Monaco, associazione impegnata nella lotta contro l’Aids. Tra gli artisti che si sono esibiti anche la bombastica Sabrina Salerno che ha posato in foto con i reali e ha sicuramente conquistato il principe. Alberto per l’occasione ha anche indossato una tshirt a tema e si è lasciato conquistare dalle canzoni di quel periodo. Più schiva e poco incline alla baldoria la principessa di Monaco. Charlene era assente.