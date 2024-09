Carl Philip di Svezia e sua moglie Sofia Hellqvist sono già genitori di tre maschi: Alexander (nato nel 2016), Gabriel (2017) e Julian (2021). Non si sa se il bebè in arrivo sarà un quarto fiocco azzurro, o se finalmente arriverà una femminuccia. I bimbi, in quanto figli del secondogenito del Re di Svezia, hanno il titolo di principi ma non potranno tramandarlo ai loro discendenti. Questo a seguito di una decisione del sovrano Carlo XVI Gustavo che nel 2019 ha stabilito la dismissione del titolo di "Altezze reali" per i nipoti esclusi dalla linea di successione al trono. Una scelta che ha trovato d'accordo Carl Philip e Sofia, felici del fatto che i loro bambini potessero crescere privi di vincoli verso la corona.