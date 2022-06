Roberto Farnesi, prima estate da papà innamoratissimo

In spiaggia a Marina di Pietrasanta si spupazza la piccolina e la riempie di baci, come mostrano le foto del settimanale "Gente". L'attore ha a lungo covato il desiderio di diventare papà e ora che il suo sogno si è realizzato è innamorato perdutamente della sua bimba.

Farnesi è impegnato nelle riprese di una fiction ma appena ha un po' di tempo libero scappa in Toscana dalla sua compagna e dalla loro figlia. Sulla spiaggia di Marina di Pietrasanta la famigliola felice si regala un po' di relax e spensieratezza con Mia al centro delle attenzioni dei genitori. L'attore con la bambina è un papà tenerissimo, la guarda con occhi pieni d'amore e la mangia di baci.



Anche sui social Roberto non perde occasione di mostrare i momenti più belli trascorsi con Mia, dai bagni in piscina alle coccole in spiaggia. Tanto la gravidanza era stata vissuta con discrezione quanto oggi per l'attore c'è la voglia di condividere la sua nuova avventura da papà.