Dal tumore della regina Elisabetta al rapporto complicato tra William e Carlo: le rivelazioni nella biografia di Kate Middleton

La biografia di Jobson, di cui il Daily Mail ha pubblicato alcune anticipazioni, conferma le indiscrezioni sulla morte della regina Elisabetta. La sovrana è morta nel 2022 non solo per l'età avanzata ma anche per un mieloma. Negli ultimi mesi della sua vita, la malattia l'avrebbe ridotta alla cecità. A darle sollievo, sono state le numerose visite e la vicinanza del nipote William. Che, su consiglio della moglie Kate, avrebbe trasferito tutta la famiglia più vicino a Windsor. Un dettaglio che già racconta alla perfezione il ruolo da mediatrice di Kate.