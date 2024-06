Riccardo Montolivo e Cristina De Pin in festa per i 10 anni di nozze

Riccardo Montolivo e Cristina De Pin si sono sposati nel 2014. L’ex calciatore le aveva chiesto la mano in un modo speciale. “La favola siamo noi. Ho sempre considerato il nostro amore la storia perfetta. Ma il castello aiuta. E poi il principe azzurro non lo cercano tutte? Cristina è molto romantica. Volevo stupirla. Credo, spero, di esserci riuscito” aveva raccontato Riccardo che in una notte di novembre quando festeggiavano il loro anniversario (stavano insieme da 5 anni) le ha fatto la proposta. L’allora capitano del Milan si inginocchiò davanti alla sua futura sposa. “La storia con Cristina è stata un colpo di fulmine – aveva spiegato Montolivo - Ci siamo incontrati a una cena, nulla di programmato. A fine serata ho pensato: ‘È la donna giusta’. E non ho mai smesso di crederci. Però ho sempre assecondato i miei tempi. Non sono uno che si butta, preferisco godermi le cose, senza bruciare le tappe”.