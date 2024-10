Anche Giulia De Lellis e Tony Effe fanno sul serio. La loro storia è nata in sordina, per un po’ nascosta dietro l’amicizia, ma quando l’altra sera sul palco del Palalottomatica di Roma il rapper ha ringraziato “la sua ragazza” e guarda caso in prima fila c’era la De Lellis nessuno ha più avuto dubbi.