Il principe George compie 10 anni: la nuova foto e gli auguri social di William e Kate

Principe George, una nuova foto per il suo compleanno

"10 anni oggi! Buon compleanno" si legge nel post Instagram di William e Kate. Parole accompagnate da una nuova immagine del royal boy, in cui, per la prima volta, George appare più come un ragazzo che come un bambino. Seduto sulle scale, sorride rivolto verso l'obiettivo e indossa pantaloni lunghi e camicia. Diversamente rispetto ad altre foto condivise sul web e scattate da mamma Kate Middleton, appassionata di fotografia, questo scatto è stato realizzato a Windsor dalla fotografa Millie Pilkington. Che, nel fare i suoi auguri al principe via social, ha colto l'occasione per ringraziarlo per la simpatia dimostrata durante il servizio fotografico. Agli auguri social, poi, si sono uniti anche il nonno, Re Carlo, e Camilla.