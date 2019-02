Paura per Benedetta Parodi: la figlia si scontra su una minicar

Che spavento per Benedetta Parodi! La sua primogenita Matilde Caressa, di 16 anni, era alla giuda di una minicar in centro a Milano, quando è rimasta coinvolta in un incidente con un un motorino. Come si vede nelle immagini di Vero, la conduttrice e il marito Fabio Caressa sono corsi subito a consolare la figlia e ad aiutare le forze dell'ordine nelle verifiche di rito. Per fortuna, lo scontro non ha avuto nessuna conseguenza grave, solo spavento.