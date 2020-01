Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono una coppia dalla scorsa estate, ma hanno aspettato a lungo prima di debuttare su Instagram. Per farlo hanno scelto uno scatto che ben descrive la passione che li unisce, condiviso dall'attore sulla propria pagina social. Lei, con le gambe nude, è avvinghiata a lui che sta in piedi, sullo sfondo un evocativo letto disfatto...

Passione alle stelle tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano: primo scatto social Instagram 1 di 8 Instagram 2 di 8 IPA 3 di 8 IPA 4 di 8 IPA 5 di 8 IPA 6 di 8 IPA 7 di 8 IPA 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci Passione alle stelle tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano: primo scatto social

LEGGI ANCHE > Per la Pedron e Troiano vacanze al top(less) a Pantelleria

Quando si sono incontrati, l'ex Miss Italia aveva il cuore spezzato dopo la fine della storia con Nicolò De Devitiis, lui usciva dalla lunga relazione con Anny Centis. Tra loro è scoccata subito la scintilla, e hanno dato il via a una storia intensa e romantica. Hanno dosato le apparizioni pubbliche, concedendosi raramente ai flash dei fotografi e mantenendosi a debita distanza dai social. Ora hanno deciso di non nascondersi più, e il loro scatto a testimonianza del sentimento che li lega ha raccolto il consenso di tanti amici vip: da Laura Chiatti a Manuela Arcuri e Melita Toniolo... sono tanti quelli che fanno il tifo per loro.

Potrebbe interessarti: