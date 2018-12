Paolo Virzì lascia la casa di famiglia

Barba incolta e sguardo basso per Paolo Virzì (54 anni), impegnato a portare via i suoi suppellettili da quello che era il suo nido d'amore con Micaela Ramazzotti (39) e i due figli Jacopo e Anna. Dopo quasi 10 anni di matrimonio, la coppia a inizio novembre ha annunciato la separazione e ora ecco il trasloco del regista. Opere d'arte, una lampada e degli scatoloni vengono caricati sul camion mentre l'attrice è fuori casa con i bambini, come mostrano le immagini di "Diva e Donna".

Per un soffio Micaela e Paolo non festeggeranno le nozze di stagno. La coppia che si era conosciuta sul set di "Tutta la vita davanti" e sposata a gennaio 2009, ha posto fine alla lunga relazione. Secondo indiscrezioni il regista e l'attrice non vivevano più insieme da due mesi e sembrerebbe che a voler formalizzare la rottura sia stata proprio la Ramazzotti. Per Virzì si tratterebbe del secondo matrimonio naufragato dopo quello con Paola Tiziana Cruciani, da cui ha avuto Ottavia.