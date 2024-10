Clizia Incorvaia ha postato su Instagram una carrellata di scatti che ripercorrono la storia d'amore sua e di Paolo Ciavarro. A corredo delle immagini ha scritto: "Amore vero è... Condividere le tue paure più profonde, le tue insicurezze, senza giudicare. Amore vero è quando puoi aprire i tuoi pensieri più intimi, il tuo passato e le tue ferite sapendo che ascolterà con empatia. Amore vero è quando puoi mostrare le parti più spezzate della tua anima e lui risponderà con gentilezza e amore! Amore vero è quando puoi essere te stesso senza paure e senza maschere. Amore vero dice: ti vedo per quello che sei e ti amo incondizionatamente". Suo marito ha risposto: "Ti amo incondizionatamente amore mio. Grazie per la persona speciale che sei". E lei, di nuovo: "Come dico sempre… ti ho aspettato per anni e poi finalmente ti sei materializzato".