Per lui ha organizzato una festa a sorpresa al ristorante, con tanti amici e corredata da gadget divertenti. Non sono mancate la torta e le candeline, e nemmeno un post social strappalacrime. Poi via verso Venezia, dove ha partecipato alla cerimonia d'apertura dell'80esima Mostra del Cinema .

Paola Turani non ha lasciato nulla al caso per il 50esimo compleanno del marito Riccardo Serpella .

Paola Turani ha bendato Riccardo Serpella con un paio di collant neri per condurlo alla location scelta per la festa. "Si è sbendato dopo 3 minuti", ha raccontato lei postando la foto. "Ma alla fine l'importante era trascorrere la sera del suo compleanno con tutti i suoi amici! Ed è riuscita alla grande" ha scritto l'influencer. "50 non è un limite" c'era scritto sul cartello stradale che gli ospiti hanno regalato al festeggiato e anche la forma della torta ricordava la segnaletica stradale.

Leggi Anche Paola Turani fugge al caldo: alle Maldive con il marito e il figlio



Il post d'amore di Paola Turani "Il 29 agosto del 1973 nasceva la mia metà. Un bimbo vivace e curioso diventato poi un uomo dal cuore grande e speciale. La persona di cui mi sono innamorata più di 12 anni fa. Un marito attento e premuroso, il padre amorevole e presente che ho sempre sognato per mio figlio" ha scritto Paola Turani su Instagram per il giorno speciale di Riccardo Serpella. "Mi sono innamorata della sua personalità, del suo carattere e ogni giorno mi innamoro della sua bellezza d'animo. Negli anni non è stata la differenza di età (probabilmente alla mia nascita lui stava già facendo la chiusura di qualche discoteca) non sono stati gli ostacoli, i cambiamenti, le difficoltà o la lontananza a dividerci. Perché, forse, due come noi erano destinati a incontrarsi prima o poi... a scegliersi e a stare insieme" ha proseguito. "Anche se vergine/leone, diciamocelo, sulla carta non sarebbero poi così compatibili, lo diventiamo solo perchè la leonessa di casa è capace di sopportare i difetti di una vergine e abilmente li asseconda... Ovvio!" ha continuato scherzando. E poi ha concluso, tornando seria: "Grazie per tutto quello che hai fatto e che fai ogni giorno per noi, la tua famiglia. Buon compleanno amore mio! Auguri al nostro Serpella!"