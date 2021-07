Pancioni allo scoperto, le vip incinte si mettono in costume

Sono tante le vip che si preparano a diventare mamme a breve, e intanto si godono la dolce attesa sfoggiando le forme che lievitano. Da Lorella Boccia a Paola Turani, Michela Coppa e Martina Stella , in costume mettono in mostra i loro pancioni e sui social lasciano i follower senza fiato.

Tra chi è in dolce attesa e non sta più nella pelle c'è Fanny Neguesha, ex naufraga ed ex fidanzata di Mario Balotelli, che a breve sarà mamma del suo secondogenito. Secondo figlio in arrivo anche per Rosa Perrotta, che posa orgogliosa del pancione che cresce.



Alessia Macari ha da poco annunciato la sua prima gravidanza e con il marito Oliver Kragl si mette in posa per i social con le forme in primo piano. Anche Gracia De Torres è incinta e, per lei che ha avuto difficoltà a concepire, poter mostrare a tutti il pancione è un vero orgoglio. Ci sono anche Flavia Pennetta, Mia Ceran e Gabrielle Caunesil: guardale nella gallery...