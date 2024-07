Olimpiadi 2024, i fidanzati Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri sul podio

"Siamo felicissime, incredule, ma ce lo meritavamo - ha detto Rossella Fiamingo subito dopo la vittoria in pedana - Sapevamo che potevamo farcela ma poi tra il dire e il fare, c'è di mezzo il... Grand Palais!". "Non vedo l'ora di andare a casa, che poi è il villaggio, per vederla. Sono felicissimo per entrambi" è stato invece il commento del fidanzato Gregorio Paltrinieri. Erano a nove fermate di metro di distanza l’uno dall’altra. La prima videochiamata con l’oro e il bronzo tra le mani è stata emozionante. Poi sui social hanno posato insieme con le loro medaglie e hanno scritto: “Two is megl che one”.