Polizzi ha raccontato che i suoi figli più grandi sanno cos'è il cancro e si sono spaventati quando hanno saputo della diagnosi. "Stai morendo?", le hanno chiesto. Lei ha fatto il possibile per rassicurarli: "No, la mamma starà bene". Nonostante il momento difficile, Polizzi ha ammesso di aver apprezzato molto il supporto ricevuto dalla sua famiglia. "Si sono stretti intorno a me perché sapevano che avevo paura. E lì ho capito una cosa: se c'è un aspetto positivo in questa faccenda, è proprio il rendersi conto di quante persone tengano a te. Nella mia vita ci sono tante persone che sono pronte a starmi accanto e che mi vogliono bene".