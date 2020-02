Nicolò Zaniolo, la nuova fiamma è una giovane attrice

Nuovo anno e nuovo amore per Nicolò Zaniolo. Solo un mese fa lo avevamo lasciato in ospedale, dopo l'intervento a cui era stato sottoposto per rottura del crociato, tra le braccia di Sara Scaperrotta. Ora di lei non c'è più traccia e sui rispettivi profili social sono spariti gli scatti di coppia. Il calciatore però ha ufficializzato con una foto e un cuore la nuova fiamma. Si tratta di Elisa Visari, attrice e modella, che tra poco sarà al cinema nel nuovo film di Muccino “Gli anni più belli”.