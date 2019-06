Morata e Campello a Ibiza per dimenticare l incubo ladri

Una vacanza speciale, fatta di amore, relax e divertimento tra gite in barca, cene romantiche e bagni in piscina. Dopo lo spavento per il furto in casa che hanno subito, Alvaro Morata e Alice Campello cercano un po' di serenità tra le limpide acque di Ibiza. E pare proprio che l'abbiano trovata, almeno a giudicare dagli scatti postati su Instagram. Giocano con i figli Alessandro e Leonardo, posano insieme sorridenti e si lanciano via social teneri messaggi d'amore.