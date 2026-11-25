Una vittoria storica che segna una svolta per Miss Universo. A conquistare la corona nell'edizione 2026 è stata Jennifer Barreto, rappresentante di Porto Rico, che con i suoi 27 anni ha raggiunto un traguardo senza precedenti: diventare la prima donna sposata e madre a vincere il prestigioso concorso di bellezza. La finale, organizzata a San Juan in occasione del 75° anniversario della manifestazione, ha regalato all'isola caraibica una soddisfazione attesa da vent'anni. L'ultima portoricana a indossare la corona era stata infatti Zuleyka Rivera, nel 2006. Per Porto Rico si tratta della sesta vittoria complessiva nella storia della competizione, nonché della seconda conquistata davanti al pubblico di casa.
Chi è Jennifer Barreto?
Ventisette anni, portoricana e madre di una bambina, Jennifer Barreto ha conquistato la giuria distinguendosi tra le 116 concorrenti arrivate da ogni parte del mondo. Prima di raggiungere il successo internazionale, la nuova Miss Universo ha costruito un percorso professionale lontano dalle passerelle. Ha lavorato come specialista nella prevenzione per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e ha collaborato con l'Associazione per il Diabete Pediatrico a Porto Rico, dimostrando un interesse concreto per le tematiche sociali e sanitarie.
La sua incoronazione assume un significato particolare anche per le regole del concorso. Dopo la modifica del regolamento che ha aperto la partecipazione alle donne sposate e alle madri, Barreto è diventata la prima vincitrice a conquistare il titolo appartenendo a entrambe le categorie. Un risultato che rappresenta un cambiamento importante per una manifestazione che, nel corso degli anni, ha progressivamente ampliato i propri criteri di partecipazione.
La finale di Miss Universo 2026
La serata conclusiva si è svolta al Coliseo de Puerto Rico, a San Juan, davanti a migliaia di spettatori. Il pubblico ha riempito gli spalti con bandiere, abiti eleganti e cori dedicati alle proprie rappresentanti, trasformando l'evento in una grande festa internazionale. Delle 116 delegate in gara, soltanto dodici sono riuscite ad accedere alla semifinale. Tra loro le rappresentanti di Repubblica Democratica del Congo, Francia, Cile, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Cuba, Porto Rico, Filippine, Colombia, Nicaragua e Venezuela. Alle spalle della vincitrice si sono classificate Melissa Nunez, della Repubblica Dominicana, al secondo posto, Clara Vegas, del Venezuela, al terzo, Bea Millan-Windorski, delle Filippine, al quarto, e Georgia Waddington, della Nuova Zelanda, al quinto.
L'esclusione di sei candidate asiatiche
Nonostante il successo della manifestazione e l'importanza simbolica del traguardo raggiunto da Porto Rico, l'edizione 2026 non è stata priva di controversie. A far discutere è stata soprattutto l'esclusione di sei candidate provenienti dal Sud-est asiatico: Thailandia, Indonesia, Vietnam, Malesia, Singapore e Laos. Dietro le tensioni ci sarebbero questioni organizzative e contrasti legati alla gestione della società Miss Universo, che dal gennaio 2024 risulta suddivisa in quote paritarie tra Legacy Holding, rappresentata dall'imprenditore messicano Raúl Rocha Cantú, e JKN Global, guidata dall'imprenditrice thailandese Jakkaphong Jakrajutatip. Una situazione societaria che ha alimentato discussioni e interrogativi sul futuro dell'organizzazione e sui rapporti tra le diverse componenti del concorso.
Dopo le polemiche del 2025
Le controversie dell'ultima edizione si inseriscono in un periodo particolarmente delicato per il concorso. Anche Miss Universo 2025, disputato in Thailandia, era stato accompagnato da discussioni e polemiche. In quell'occasione aveva trionfato la messicana Fátima Bosch, diventata protagonista delle cronache dopo aver contestato pubblicamente gli insulti ricevuti da Nawat Itsaragrisil, imprenditore coinvolto nell'organizzazione dell'evento thailandese. Successivamente erano emerse anche contestazioni e accuse relative al processo di selezione della vincitrice. Nonostante le tensioni, l'interesse del pubblico non sembra essersi affievolito. I biglietti per la finale del 2026 sono andati esauriti in meno di 48 ore, segnando un risultato da record per la manifestazione.