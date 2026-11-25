Nonostante il successo della manifestazione e l'importanza simbolica del traguardo raggiunto da Porto Rico, l'edizione 2026 non è stata priva di controversie. A far discutere è stata soprattutto l'esclusione di sei candidate provenienti dal Sud-est asiatico: Thailandia, Indonesia, Vietnam, Malesia, Singapore e Laos. Dietro le tensioni ci sarebbero questioni organizzative e contrasti legati alla gestione della società Miss Universo, che dal gennaio 2024 risulta suddivisa in quote paritarie tra Legacy Holding, rappresentata dall'imprenditore messicano Raúl Rocha Cantú, e JKN Global, guidata dall'imprenditrice thailandese Jakkaphong Jakrajutatip. Una situazione societaria che ha alimentato discussioni e interrogativi sul futuro dell'organizzazione e sui rapporti tra le diverse componenti del concorso.