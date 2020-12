Milano "zona bianca": guarda i vip che giocano nella neve

Milano è coperta da un manto di neve: un'occasione imperdibile per tornare bambini. Tra palle e pupazzi, i vip si divertono come matti. Michelle Hunziker si tuffa sul manto bianco per disegnare un angelo muovendo braccia e gambe, Fedez e Chiara Ferragni ne approfittano per giocare con Leone. Ma non sono i soli a postare sui social le loro avventure nella "zona bianca".