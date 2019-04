Mick Jagger corre a vedere la compagna Melanie che balla sulle note degli Stones

Dopo l'intervento al cuore Mick Jagger sta meglio. Recentemente è stato immortalato durante una passeggiata al parco e giovedì non si è perso lo show della giovane e amatissima compagna Melanie Hamrick a New York . Che ha ballato sulle note dei brani dei Rolling Stones. L'artista non è apparso sul palco o tra il pubblico, ma ha salutato la folla del Lincoln Center attraverso un microfono dal backstage.

Per Melanie era il debutto anche come coreografa e Mick - che ha arrangiato tre classici come "Sympathy for the Devil", "She's a Rainbow" e "Paint it Black" - non poteva mancare a un appuntamento così importante.