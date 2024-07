Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta tra palpatine e baci al Forte

Alle spalle Melissa Satta si è lasciata la storia tempestata dalle critiche e dagli hater con Matteo Berrettini. Carlo Gussalli Beretta è uscito dal legame con Giulia De Lellis che frequentava da quattro anni. In Versilia Melissa e Carlo si fanno vedere sempre più spesso e pare che lei si presenti come la fidanzata ufficiale di lui per la gioia dei “suoceri” che pare non gradissero la storia di Carlo con la De Lellis. I paparazzi sorprendono la coppia tra toccatine, lui che le accarezza il fondoschiena, lei che tira il compagno per il costume. In spiaggia le effusioni sono bollenti, per le vie del Forte si dedicano allo shopping e lui da galantuomo le porta la borsa.