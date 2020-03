Melissa Satta a Istanbul: “Hanno cancellato i voli. Resto qua, ma casa mi manca”

E’ partita per raggiungere Kevin Prince Boateng a Istanbul (il calciatore milita nel Besiktas) per una settimana di vacanza con il figlio Maddox, ora Melissa Satta si ritrova bloccata lontana da Milano. Ha voluto rassicurare i fan e spiegare che “hanno cancellato i voli”, resterà con il marito e il figlio in Turchia. “Sento la mancanza di Milano. Avevamo la valigia per una settimana, invece…” è cambiato tutto in pochi giorni. “Casa mi manca” dice la ex velina.

Racconta di come si vive in Turchia: “Per ora la situazione è tranquilla”, dice lasciando sottintendere che l’emergenza che ha colpito l’Italia non ha ancora travolto Istanbul. Parla delle difficoltà lavorative, anche per lei: “Molti lavori sono stati cancellati o rimandati”. Un consiglio a chi la segue sui social: “Rimbocchiamoci le maniche. Cerchiamo di proteggerci, di proteggere il nostro Paese e gli altri Paesi… Rispettiamo le norme igieniche, laviamoci spesso le mani…”. Pensa alla sua casa a Milano e dice: “Mi manca, spero di tornare presto”, ma per ora ne approfitta per visitare la città turca, che consiglia a tutti di andare a vedere non appena tornerà la normalità.

