Meghan Markle in dolce attesa? Ecco gli indizi

Le voci di una nuova gravidanza per Meghan Markle e il principe Harry si rincorrono da tempo. Con l’ultima uscita della coppia per recarsi al cimitero di Los Angeles qualcuno ha aggiunto un indizio in più. Un leggero pancino che faceva capolino dal cappotto scuro della duchessa di Sussex ha fatto pensare alla precedente gravidanza, quando, in attesa di Archie, vestiva sempre con abiti o trench allacciati in vita, proprio come qualche giorno fa. Ma non solo…