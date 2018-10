Meghan Markle, dall abito rosso spunta il cartellino

Piccola caduta di stile per la Duchessa di Sussex. Per una volta infatti non è il pancino di Meghan Markle a fare notizia. Atterrata a Tonga, dove prosegue il suo viaggio ufficiale al fianco del Principe Harry , Meghan è scesa dall'aereo con un vestito rosso dal quale non solo spuntavano le forme del sue ventre arrotondato, ma anche il cartellino dell'abito. A remarle contro pure il vento, che ha sollevato leggermente la gonna facendo svolazzare il cartoncino.

Prosegue a ritmo serrato il tour del Principe Harry e di Meghan Markle, atterrati a Tonga dopo aver trascorso tre giorni alle Fiji dove la duchessa, per una volta senza il marito, ha dovuto interrompere in anticipo rispetto ai programmi la sua visita a un mercato affollato di Suva per motivi di sicurezza.



Mano nella mano e complici come sempre, Herry e Meghan hanno dispensato saluti e sorrisi mentre scendevano dall'aereo. E se il ventre di Meghan in primo piano ha ovviamente catalizzato l'attenzione dei presenti, lo ha fatto pure il cartellino bianco che spuntava dal suo abito rosso fuoco indossato per omaggiare la bandiera del Tonga. Il dettaglio, neanche a dirlo, ha fatto il giro del mondo. Nel frattempo la duchessa ha avuto modo di cambiare look scegliendo un abito verde per il pomeriggio e bianco per la cena di galà...