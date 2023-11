Max Biaggi confessa: "Metà del mio cuore è della mia ex Eleonora Pedron"

Chi è la fidanzata di Max Biaggi?

Nell'intervista al Corriere della Sera, Max Biaggi rivela di non avere una fidanzata al momento e di essere felice di essere single, nonostante in estate sia stato paparazzato in atteggiamenti affettuosi con una ragazza di 29 anni più giovane. "Sto bene così. Le regalo una perla della mia vita… Sto da solo per scelta, il 50 per cento del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli", ha detto. E riguardo alla possibilità di aprirsi di nuovo a un rapporto sentimentale spiega: "La parte più bella, dal punto di vista sentimentale, l’ho già vissuta. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni. Eleonora ha un altro compagno, ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo, viviamo bene".