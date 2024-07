Martina Stella: “Con mia figlia Ginevra siamo cresciute insieme”

Martina Stella intrattiene i follower con scenette divertenti insieme alla figlia in cui racconta delle chat delle mamme, dei problemi degli adolescenti, della skincare delle ragazzine, dei balletti e delle canzoni che prediligono. “Ginevra è stata un regalo immenso che la vita mi ha fatto: quando l'ho avuta ero molto giovane e inesperta, non come adesso che, con Leonardo, mi rendo perfettamente conto della differenza. Ho capito subito, però, che Ginevra aveva una personalità incredibile e molto solare che, in tempi di Covid, ci ha aiutato ad abbattere certe barriere”. “Siamo cresciute insieme e, per forza di cose, sono diventata una mamma-amica, anche se cerco di starci attenta. Vorrei essere una guida per lei, quindi mi sforzo di trovare dei limiti da non superare” spiega la Stella.