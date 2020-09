“E innamorata? Dei miei figli e di me stessa; ho già amato fin troppo nella mia vita”. La separazione è stata molto dolorosa, ma ora Marica Pellegrinelli è serena con i suoi figli: “Eros? Forse lo amo più di prima” confessa al Corriere della Sera. Posta gli scatti del suo ultimo shooting: in un resort sul lago di Como la ex moglie di Ramazzotti ha posato in lingerie e pizzi, sexy e ammaliante come sempre. Dopo una vita da modella ora sogna un futuro da attrice.

Marica Pellegrinelli sexy in lingerie: “Eros? Lo amo più di prima” Tgcom24 1 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Ti fanno una foto con un amico e diventa il tuo fidanzato” spiega parlando di Marco Borriello. E confida un dettaglio sulla sua vita sentimentale: “Gli amori non finiscono. Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma. Il nostro è stato un legame molto bello, ci siamo dati tanto, è un capitolo della mia vita che esiste ancora perché è sempre nella mia famiglia, comunque condividiamo le nostre case. Le persone cambiano e vale anche per lui. La nostra separazione è una cosa privata. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci”.

Leggi anche>Marica Pellegrinelli a Maiorca resta in topless

Marica ed Eros si sono separati nell’estate scorsa dopo 10 anni di matrimonio. “Negli ultimi dieci anni ho vissuto soprattutto la vita del mio ex marito, perché era talmente importante… da lui dipendono tante famiglie, è come una fabbrica. Io collaboravo (non stipendiata), sapevo cosa avrei fatto il lunedì di 18 mesi dopo; era tutto molto bello e mi ha permesso di conoscere tante persone diventate amiche” racconta. Ora Marica riparte da se stessa: “Finalmente mi sono presa i miei tempi per stare vicina ai bambini, e parallelamente ho lavorato molto come modella… Ho riconquistato la mia indipendenza anche economica che in verità ho sempre cercato di conservare perché penso che per una donna sia fondamentale. Ora con più calma e animo sereno voglio riaccendere la mia passione per la recitazione”.

Marica Pellegrinelli a Maiorca resta in topless Tgcom24 1 di 37 Instagram 2 di 37 Instagram 3 di 37 Instagram 37 di 37 Instagram 37 di 37 Instagram 37 di 37 Instagram 37 di 37 Instagram 37 di 37 Instagram 37 di 37 Instagram 10 di 37 Instagram 11 di 37 Instagram 12 di 37 Instagram 13 di 37 Instagram 14 di 37 Instagram 15 di 37 Instagram 16 di 37 Instagram 17 di 37 Marica Pellegrinelli IPA 18 di 37 MARICA PELLEGRINELLI Instagram 19 di 37 MARICA PELLEGRINELLI Instagram 20 di 37 Instagram 21 di 37 Instagram 22 di 37 Instagram 23 di 37 Instagram 24 di 37 Instagram 25 di 37 Instagram 26 di 37 Instagram 27 di 37 Instagram 28 di 37 Instagram 29 di 37 Instagram 30 di 37 Instagram 31 di 37 Instagram 32 di 37 Instagram 33 di 37 Instagram 34 di 37 Instagram 35 di 37 Instagram 36 di 37 Instagram 37 di 37 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: