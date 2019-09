Marica Pellegrinelli: “Il mio buen retiro è in Franciacorta”

“La mia vita è a Milano che ho scelto come città d'adozione quando ho iniziato il mio mestiere di modella. Ma saper di poter raggiungere in meno di un'ora un territorio incantato come la Franciacorta è un pensiero che mi coccola”. Marica Pellegrinelli da quasi un anno ha preso casa in campagna, poco distante da dove viveva da piccola e ama rifugiarsi lì con i bambini. “Impazzivo quando a piedi scalzi si schiacciava l'uva” racconta al settimanale Grazia.

Da poco separata dal cantante Eros Ramazzotti e riaccoppiata con Charley Vezza, con cui si dice sia pronta a convivere, racconta la sua infanzia in un paesaggio circondato dalle vigne. “Io e la mia famiglia abbiamo una casa, il buen retiro dove fuggire ogni volta che possiamo – dice Marica al settimanale – Il momento più bello è quando vado a fare jogging tra i filari, appena prima del tramonto, quando l'aria rinfresca e posso immergermi in quei sentieri meravigliosi”.



Chissà se in Franciacorta fugge con Charley, lontana dal clamore e dal gossip sulla sua vita sentimentale. Intanto, il suo ex Eros rompe il silenzio sulla Pellegrinelli e in un'intervista radio dice: “La vita va avanti... Bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto poi migliora sempre”.