Marica Pellegrinelli e la nuova vita con Charley Vezza

Si scambiano sguardi innamorati mentre passeggiano nelle Langhe, vicino alla tenuta della famiglia di Charley Vezza. Marica Pellegrinelli e il suo nuovo compagno sorridono davanti ai flash e si comportano come due fidanzatini alla prima cotta. Camminano uno a fianco all'altra, tenendosi a braccetto e con sorrisi infiniti, espressione della loro felicità incontenibile, come mostrano le immagini del settimanale Chi.

Leggi anche>Marica Pellegrinelli allo scoperto: ecco gli scatti senza maglietta

Stanno insieme dalla scorsa estate, dopo che la modella e il cantante Eros Ramazzotti hanno annunciato la fine della loro storia. In campagna la Pellegrinelli si rilassa. Lo aveva detto anche quando era finita la storia con Eros. In Franciacorta aveva il suo buen ritiro. E ora trascorre ore serene nel Cuneese dove Vezza è cresciuto e ha parte del suo business, come la cantina fondata dalla madre Sandra, e proprio lì la coppia è fuggita per rifugiarsi tra i vigneti.

Leggi anche>Marica Pellegrinelli in fuga d'amore alle Baleari con Charley

Ti potrebbe interessare: