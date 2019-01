Marica Pellegrinelli, costumi bollenti in vacanza

C'è anche Eros Ramazzotti alle Maldive con la moglie Marica Pellegrinelli, ma le foto di coppia non sono social. Lei posta immagini mozzafiato in costume mentre cammina nelle acque cristalline o gioca con i granchi, lui si limita a fotografare tramonti intramontabili. L'amore non scoppia tra i post Instagram e ai fan non resta che sbirciare solo scorci di sfilate imperdibili di Marica...