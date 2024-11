In spiaggia a Fregene si respira un aria serena e rilassata. A tavola si godono tutti insieme un pranzo all'insegna del relax, con Giovanna Melandri che chiacchiera sorridendo con il genero Nicola Tardelli: segno che la scelta della figlia Maddalena Morielli è approvata in famiglia. Con i due fidanzati e l'ex ministra c'è anche Marco Morielli, avvocato e padre della ragazza. Una volta finito di mangiare, il gruppetto si gode il sole in riva al mare, passeggiando sul bagnasciuga e ridendo di gusto.