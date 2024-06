Per Mara Carfagna quelle con Alessandro Ruben sono le seconde nozze. Il primo matrimonio è stato celebrato il 25 giugno 2011 con il costruttore romano Marco Mezzaroma: in quell'occasione fu Silvio Berlusconi a fare da testimone alla sposa. L'unione durò solo un anno, e l'ex ministra ha fatto capire che a decretare l'addio sono stati i tradimenti da parte del suo ex: "La fine del mio precedente matrimonio è stato un dolore enorme. Adesso controllo il cellulare… Avrei dovuto farlo anche prima", aveva rivelato.